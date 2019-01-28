Горящую на трассе под Красноярском иномарку тушили снегом
Неподалеку от Березовки водители пытались затушить снегом горящий кроссовер. Видео тушения попало в соцсети. Пользователи говорят, что случилось все днем. Мужчина ехал на Kia Sorento. Неожиданно машина полыхнула - из-под капота показалось пламя. Вероятнее всего, к пожару привело замыкание проводки. Автомобилист остановился на обочине и начал тушить машину.
Иномарку тушат снегом.Видео: соцсети
Постепенно к нему подтянулись и другие водители. Осложнял ситуацию сильный ветер и то, что капот как назло заклинило. Один из водителей начал забрасывать машину снегом, другой взялся за лопату и молоток, чтобы открыть капот. Но тот не поддавался. А пламя между тем все разрасталось. В конце концов, оно начало вырываться из разбитой фары. Позднее один из участников тушения написал в соцсетях, что спасти автомобиль удалось лишь частично - у машины выгорел моторный отсек и серьезно повреждена панель.