2019-01-28T13:53:58+03:00
Происшествия

Горящую на трассе под Красноярском иномарку тушили снегом

Выгорел моторный отсек и панель [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Неподалеку от Березовки водители пытались затушить снегом горящий кроссовер. Видео тушения попало в соцсети. Пользователи говорят, что случилось все днем. Мужчина ехал на Kia Sorento. Неожиданно машина полыхнула - из-под капота показалось пламя. Вероятнее всего, к пожару привело замыкание проводки. Автомобилист остановился на обочине и начал тушить машину.

Иномарку тушат снегом.Видео: соцсети

Постепенно к нему подтянулись и другие водители. Осложнял ситуацию сильный ветер и то, что капот как назло заклинило. Один из водителей начал забрасывать машину снегом, другой взялся за лопату и молоток, чтобы открыть капот. Но тот не поддавался. А пламя между тем все разрасталось. В конце концов, оно начало вырываться из разбитой фары. Позднее один из участников тушения написал в соцсетях, что спасти автомобиль удалось лишь частично - у машины выгорел моторный отсек и серьезно повреждена панель.

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