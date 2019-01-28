2019-01-28T13:17:19+03:00
Общество

Светильники на проспекте Котельникова соответствуют ГОСТу

Дорожники проверили освещение по дороге в Солонцы
Юлия Данильченко
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Светильники на проспекте Котельникова соответствуют ГОСТуСветильники на проспекте Котельникова соответствуют ГОСТуФото: Мария ЛЕНЦ
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Новенькие светодиодные светильники на автодороге Красноярск – Солонцы накануне проверили дорожники. Говорят, светят прекрасно, и все нормы ГОСТа соблюдены. Об этом рассказали в КрУДор. Сейчас на проспекте Котельникова установлено 113 светодиодных приборов, каждый на 150 Ватт мощности. Чтобы осветить Котельникова, понадобилось более 3 километров кабеля.

Тестирование освещения проходило по трем важным параметрам - максимальной и средней горизонтальной освещенности покрытия проезжей части и коэффициенту равномерности освещенности. Как рассказали специалисты, все требования по освещению соблюдены и никаких отклонений не найдено. Так что видимость на участке дороги теперь хорошая, опасаться нечего. А значит, и дорожная обстановка более безопасная.

Добавим, что работы по организации освещения на проспекте Котельникова будут проходить до 2020 года.

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