В Красноярске будут судить экс-замначальника управления безопасности ГУФСИН, избившего 6 заключенных

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-28T12:47:26+03:00

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Свою вину экс-замначальника управления безопасности ГУФСИН по Красноярскому краю не признал и показаний следователям так и не дал. Между тем мужчину обвиняют по тяжелой статье - п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в краевом следкоме, дело передано в суд. Случилось все еще в ноябре 2013 года во время командировки мужчины в поселок Октябрьский (Богучанский район). Здесь находится ОИУ-26 ОУХД. Заключенные отказались делать зарядку

- Он применил насилие к шести осужденным, отбывающим наказание в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) исправительной колонии № 43 в связи с тем, что они отказались выполнять утреннюю зарядку, - рассказала официальный представитель СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская. - Указанные события были зафиксированы посредством видеозаписи и 21 апреля 2018 года неустановленное лиц, разместило на видео-хостинге «YouTube» видеоролик с вышеуказанными обстоятельствами.

Дело передано в суд.