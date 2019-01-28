2019-01-28T11:25:06+03:00
Происшествия

Антитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в Красноярске

На электронные адреса учреждений поступило 44 сообщения о заложенных бомбах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Антитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в КрасноярскеАнтитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске прокомментировали массовую эвакуацию в школах, больницах и других учреждениях города. Как рассказали в антитеррористической комиссии Красноярского края, сегодня в школы и больницы поступило 45 сообщений о минировании. Известно, что 44 сообщения прислали на электронные адреса школ и больниц в Красноярске, одно - Минусинске.

Проверки, которые по адресам школ и больниц провели силовики, показали, что все сообщения ложные. Добавим, что подобные сообщения поступили сразу в несколько регионов Сибири - Красноярский край, Новосибирскую область и Хакасию.

- Сотрудники правоохранительных органов принимают исчерпывающие меры по проверке данной информации и обеспечения безопасности граждан на указанных объектах. Идентичные сообщения ранее поступали в иные субъекты Российской Федерации. Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут. Просьба к населению строго следовать инструкциям правоохранительных органов на местах, - подчеркнули в комиссии.

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