Самого ответственного снеговика в мире нарисовала 7-летняя девочка из Красноярска

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-28T11:13:40+03:00

Снежный человечек очень боится опоздать на праздник, который не состоится без его подарка

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На первый взгляд все снеговики одинаковые. Главное, чтобы снег был липкий и все получится. Скатал три шара, водрузил ведро на голову и морковку вместо носа - готово! Но это только на первый взгляд. На самом деле, у каждого вот такого снежного человечка свой характер. И это очень хорошо заметно на рисунках, которые отправляют на конкурс «Нарисуй своего снеговика» красноярские ребятишки.

Например, 7-летняя Кира Елизарьева, которая учится в школе №12, изобразила очень ответственного снеговика. И даже подписала: «Снеговик спешит на праздник». Он очень боится опоздать. Ведь его с елочкой ждут дети. Какой праздник без зеленой красавицы? Поэтому он очень спешит.

Напоминаем, конкурс проводит «Комсомольская правда». И приурочен он к двойному празднику снеговика. 18 января - Международный День снеговика. Именно в этот день стартовал прием заявок и продлится до 18 февраля. Голосовать за участников можно будет до 25 февраля. После подведем итоги. 1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru. Мы готовы отметить еще трех участников в номинациях:

- самый необычный снеговик;

- самый веселый снеговик;

- самый семейный снеговик.

Награждение победителей состоится 28 февраля. И эта дата выбрана не случайно. Ведь в России свой праздник снеговики отмечают именно в этот день.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.