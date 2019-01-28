В Красноярске женщина с сыном погибли в пожаре из-за неисправного телевизора
Минувшей ночью в одной из квартир Ленинского района Красноярска, на Спортивной, произошел страшный пожар. Пожарных вызвали соседи, но попасть горящую квартиру так просто не вышло: она была заперта изнутри. Когда пробиться все-таки удалось, в квартире нашли тела 80-летней женщины и ее 58-летнего сына - люди попросту задохнулись от угарного газа, на телах нашли ожоги. К делу подключился Следственный комитет края.
- Предварительной причиной пожара явилось короткое замыкание телевизора, - рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю. - В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Какой дефект вызвал такое нарушение - установят эксперты.