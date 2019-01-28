2019-01-28T10:07:16+03:00
Общество

На правобережье, в элитном районе Краснрярска, установили датчик контроля воздуха

Датчики появились в Черемушках и на Южном берегу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Черемушках и на Южном берегу появились датчики слежения за загрязнением воздуха, сообщили активисты проекта Красноярск.Небо. Кроме того, общественники рассказали о восстановлении и запуске еще двух датчиков.

- Восстановлена работа датчика на Юности, запущен на Шевченко, - сообщает официальный паблик проекта в соцсетях. - Установлен на Южном берегу, но потребуются ещe несколько дней на его запуск (нужно усилить сигнал wifi). Воздух с таким ветром остается хорошим.

Адреса, по которым стоят новые датчики, не называются известно, что устанавливают их невысоко, на уровне второго или третьего этажа. Для их работы необходимо электричество и сеть wi-fi. Также ваш балкон должен находиться на удалении от дороги. Поставить датчик в своей квартире может любой, надо лишь направить заявку общественникам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске будут судить экс-замначальника управления безопасности ГУФСИН, избившего 6 заключенных
Антитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в Красноярске
Самого ответственного снеговика в мире нарисовала 7-летняя девочка из Красноярска
В Красноярске женщина с сыном погибли в пожаре из-за неисправного телевизора
В Хакасии более 15 тысяч человек эвакуировано из-за сообщений о минировании
Лучше, чем думали: в администрации Красноярска рассказали о пробках после введения «выделенок»
В Красноярске пообещали превратить ржавую теплотрассу в арт-объект
Подсветка на Коммунальном и Виноградовском мостах будет работать по расписанию
Красноярские спасатели выручили заблудившихся туристов
В красноярских школах открывают классы для взрослых учеников
Появилась информация об эвакуации красноярских школ из-за сообщений о минировании
В Красноярске на 4,5 процента подорожали лекарства
Экс-участник Дома-2 Александр Гобозов женится на красноярке
В Красноярске прошла Инклюзиада-2019 в поддержку особенных детей
Красноярки из клуба «Бегодевочки» устроили забег по 12 арт-елкам
Из Абакана в Москву можно улететь за 7,5 тысяч рублей
Сборная России - лидер медального зачета турнира UWW «Гран-при Иван Ярыгин-2019» в Красноярске
На Красноярск обрушился сильный ветер
В Туве мужчина пытался растопить печь бензином и едва не сгорел заживо
Красноярские городовые оштрафовали нарушителей правил благоустройства на 4 миллиона рублей
104-летняя красноярка рассказала, как пережила блокаду Ленинграда
Тура приняла Эстафету огня Зимней универсиады-2019 в 37-градусные морозы
Жительницу Тувы подозревают в мошенничестве при оформлении кредита