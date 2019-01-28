На правобережье, в элитном районе Краснрярска, установили датчик контроля воздуха

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-28T10:07:16+03:00

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В Черемушках и на Южном берегу появились датчики слежения за загрязнением воздуха, сообщили активисты проекта Красноярск.Небо. Кроме того, общественники рассказали о восстановлении и запуске еще двух датчиков.

- Восстановлена работа датчика на Юности, запущен на Шевченко, - сообщает официальный паблик проекта в соцсетях. - Установлен на Южном берегу, но потребуются ещe несколько дней на его запуск (нужно усилить сигнал wifi). Воздух с таким ветром остается хорошим.

Адреса, по которым стоят новые датчики, не называются известно, что устанавливают их невысоко, на уровне второго или третьего этажа. Для их работы необходимо электричество и сеть wi-fi. Также ваш балкон должен находиться на удалении от дороги. Поставить датчик в своей квартире может любой, надо лишь направить заявку общественникам.