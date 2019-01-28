СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-28T09:34:17+03:00

В Хакасии более 15 тысяч человек эвакуировано из-за сообщений о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Абакане массово эвакуируют школы, больницы, торговые центры, а также сотрудников минсельхоза, минэкономразвития и минсоцзащиты. Причиной экстренной эвакуации, как и в Красноярске, стали сообщения о бомбах.

По информации администрации Абакана, в столице республики эвакуировано 19 школ, детская поликлиника и два торговых центра. Из зданий вывели более 15 тысяч человек. Пока, по данным, силовиков, информация о заложенных взрывных устройствах не подтверждается.

- Во всех учреждениях города, как предписывается нормами безопасности, работают оперативные службы, ведется проверка зданий, - сообщает мэрия Абакана.

Проверкой сообщений занят 191 человек - сотрудники Росгвардии, скорой помощи, МЧС и полиции. Здания проверяют кинологи. Добавим, что массовая эвакуация объявлена и в других городах Сибири - в Красноярске и Новосибирске. Везде сообщения о взрывных устройствах проверяют силовики.