Лучше, чем думали: в администрации Красноярска рассказали о пробках после введения «выделенок»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-28T09:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Выделенные полосы для маршруток в Красноярске заработали с 26 января. Как рассказали сегодня в администрации города, на выходных это было сделано специально, чтобы водители пообвыклись. Однако в мэрии ждали первого рабочего дня, чтобы оценить пробки на дорогах и то, как нововведение повлияет на общую ситуацию с пробками в городе. Прогноз оказался суровее реальности. Пробки сегодня утром в Красноярске были в пределах 6 баллов.

- Сегодня фактическая заторовая ситуация, она оказалась даже более оптимистичной, чем предполагали, - говорят в мэрии. Заторы на дорогах фиксировали, но спровоцированы они были в основном авариями. На Шахтеров, к примеру, пробка образовалась в результате сразу 4 случившихся ДТП. Водители здесь не могли проехать из-за аварий на Предмостной, Матросова и Красрабе.

Непросто было и в Октябрьском районе - на Копылова, Высотной и Годенко. Однако к 08.45 пробки исчезли - автомобили перераспределились на Свободный и Николаевский.