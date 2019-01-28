В Красноярске пообещали превратить ржавую теплотрассу в арт-объект

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-28T08:44:01+03:00

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Глава Советского района Дмитрий Дмитриев планирует преобразить старую и проржавевшую теплотрассу в Зеленой Роще в арт-объект. Об этом Дмитриев сообщил на личной странице в Инстаграм. К слову, это не все изменения в районе. К преобразованию Рощи Дмитриев решил подходить поэтапно. Первым делом уберет павильоны, что уже делается на центральных улицах. Далее - отреставрируют до конца и приведут в порядок переход на Металлургов - одна и важнейших транспортных артерий города.

- Шаг за шагом начинаем приводить проспект Металлургов в порядок, - написал в соцсетях глава района. - Упорядочим торговлю, уменьшив значительно количество павильонов, обновим переход, а из коллектора к лету сделаем с помощью нашей молодежи арт-объект.

То есть уже этим летом коллектор изменит свой вид. Кого из молодых и талантливых собрался привлекать к проекту - Дмитриев не сообщает.