2019-01-28T08:27:10+03:00
Общество

Подсветка на Коммунальном и Виноградовском мостах будет работать по расписанию

Если вы намерены посмотреть на световое шоу, подстраивайтесь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Подсветка на Коммунальном и Виноградовском мостах будет работать по расписаниюПодсветка на Коммунальном и Виноградовском мостах будет работать по расписаниюФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Красноярска опубликовала график работы подсветки на Коммунальном и Виноградовском (вантовом) мостах. Так что если вы намерены посмотреть на световое шоу, подстраивайтесь под расписание.

Известно, что иллюминация работать будет в трех режимах. По будням - статичная подсветка включаться будет в том же режиме, что и уличные фонари. Светодинамических эффектов не будет. По ночам - мосты будут подсвечены белым без всяких эффектов. По выходным - подсветка дополняется сменой цветов, эффектом мерцания, медленным перетеканием цветов или переливами оттенков одного цвета.

Что касается светового шоу, то его будут демонстрировать по выходным и праздникам по 5-8 минут. Предполагается, что оно будет с музыкальным сопровождением. Однако раз в год с 15 июля по 15 августа, в любые две недели будут проводить профилактику. Кроме того, с апреля по сентябрь включать световое шоу будут дважды - в 22:00 и в 23:00; с октября по март - трижды, в 20.00, 21.00 и в 22.00; по праздникам - каждые полчаса, с 20.00 до 22.00.

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