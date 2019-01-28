2019-01-28T07:36:28+03:00
Общество

В красноярских школах открывают классы для взрослых учеников

Средний возраст учеников вечерних классов - 30 лет, но есть и старше
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В красноярских школах открывают классы для взрослых учениковВ красноярских школах открывают классы для взрослых учениковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске за парты вместе с учениками школ все чаще садятся взрослые. Сразу в нескольких школах города открыты вечерние классы - для взрослых, желающих поправить образование. И требования к ученикам ничуть не меньше, чем к обычным школьникам, да и программа стандартная - русский язык, математика, литература.

Сейчас вечерние классы работают в трех школах (№№ 47, 133, 135), занятия с 17.00 до 21.00. Единственным отличием является то, что некоторые темы даются на самостоятельное изучение, поэтому уроков в неделю в таких классах несколько меньше - 25 вместо обычных 36.

По словам педагогов, средний возраст учеников - 30 лет, но есть люди и постарше - 40 и 50 лет. Причины восполнить образования у каждого свои: одним просто хочется сделать это для себя, у других - требует работодатель. Добавим, что от ЕГЭ выпускникам вечерних школ также не уйти. Экзамен обязателен и для них.

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