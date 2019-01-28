2019-01-28T05:42:26+03:00
Общество

В Красноярске на 4,5 процента подорожали лекарства

Статистики привели рост цен на медикаменты за год
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске на 4,5 процента подорожали лекарстваВ Красноярске на 4,5 процента подорожали лекарстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские статистики озвучили рост цен на лекарства за 2018 год. По данным Красноярскстата, медикаменты подорожали на 4,5 процента. Однако, по данным специалистов ведомства, цены колеблются - в декабре минувшего года по сравнению с ноябрем стоимость медикаментов упала на 1,9 процента. Выборку делали по 43 видам востребованных лекарств. И только на 7 позиций цена за минувший год снизилась. По остальным 36 позициям наблюдается рост. При этом по 14 видам лекарств он не превысил 4,5 процентов, в остальных случаях - превысил.

Подорожали, по данным экспертов, самые ходовые позиции: йод - более чем на 15 процентов, пустырник - на 13,3 процента, корвалол - на 13, валокордин - на 8,2 процента, бромгерксин - на 7,6 процента. Среди подешевевших - аспирин (на 0,9 процента), анальгин (на 2,2 процента), валидол (на 5,4 процента). Витамины также дорожают.

С чем связана тенденция к росту стоимости медикаментов - не сообщается.

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