В Красноярске на 4,5 процента подорожали лекарства
Красноярские статистики озвучили рост цен на лекарства за 2018 год. По данным Красноярскстата, медикаменты подорожали на 4,5 процента. Однако, по данным специалистов ведомства, цены колеблются - в декабре минувшего года по сравнению с ноябрем стоимость медикаментов упала на 1,9 процента. Выборку делали по 43 видам востребованных лекарств. И только на 7 позиций цена за минувший год снизилась. По остальным 36 позициям наблюдается рост. При этом по 14 видам лекарств он не превысил 4,5 процентов, в остальных случаях - превысил.
Подорожали, по данным экспертов, самые ходовые позиции: йод - более чем на 15 процентов, пустырник - на 13,3 процента, корвалол - на 13, валокордин - на 8,2 процента, бромгерксин - на 7,6 процента. Среди подешевевших - аспирин (на 0,9 процента), анальгин (на 2,2 процента), валидол (на 5,4 процента). Витамины также дорожают.
С чем связана тенденция к росту стоимости медикаментов - не сообщается.