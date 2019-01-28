В Красноярске прошла Инклюзиада-2019 в поддержку особенных детей

СЕГОДНЯ 04:15 2019-01-28T05:49:39+03:00

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Более 1 тысячи участников, сотни людей, собравшихся вместе, чтобы повеселиться, поиграть, пройти квесты, мастер-классы и флешмобы, - это Инклюзиада-2019, мероприятие, организованное в поддержку детей с особенностями здоровья. Накануне Инклюзиада-2019 прошла в Красноярске на острове Татышев, сообщает ТВК.

Для ребятишек, среди которых и дети с ограниченными особенностями здоровья, и вполне здоровые организаторы устроили хоккей, спортивную эстафету, бросание мячей в корзину, ходьбу на одной лыжине, мастер-классы по украшению пряников и рукоделию. Все это сделано с одной целью - показать, что все мы равны. К слову, Инклюзиада проводится в городе уже третий год подряд. И участников все больше.

- Когда мы начинали, это была непонятная еще тема. Но сейчас никаких барьеров не чувствуется, - говорит Надежда Болсуновская, руководитель общественного движения «Право на счастье» . - Все на равных, все взаимодействуют, вместе творят, общаются и это здорово.