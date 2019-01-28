Красноярки из клуба «Бегодевочки» устроили забег по 12 арт-елкам

СЕГОДНЯ 03:48 2019-01-28T03:48:17+03:00

На все про все у них ушел 1 час 5 минут времени

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Участницы клуба «Бегодевочки» точно знают, сколько в Красноярске арт-елок. Их 12. В минувшую пятницу девушки устроили 10-километровый забег по центру Красноярска - до каждой арт-елочки.

- Это было веселое приключение с блудилками, удивлениями, криками в спину: «Динамо бежит», «Шире шаг!», «Физкульт-привет!»., - рассказывают участницы забега. - Управились со всеми затеями за 1 час 5 минут. Все 12 елочек найдены и облюбованы. Готовы повторить расширенным составом!

В планах у девушек, действительно, есть еще одна пробежка. Она пройдет сегодня, 28 января. Начало в 21.30. Всех желающих пробежаться по арт-елкам ждут у Триумфальной арки. В программе - 10 километров легким бегом и 12 фотопауз. Забег не массовый, - тестовый. Но если вы непрочь и побегать по морозцу, и настроение себе поднять, присоединяйтесь к очаровательным «Бегодевочкам».