Из Абакана в Москву можно улететь за 7,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-27T19:10:18+03:00

Из Абакана в Москву можно улететь по дешевым билетам Фото: Мария ЛЕНЦ

Скидка действует до 20 апреля, после билеты будут стоить вдвое дороже

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Хорошая новость для пассажиров! Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по маршруту Абакан - Москва и Москва - Абакан со значительной скидкой. Информация об этом опубликована на страничке в соцсети «Аэропорт Абакан».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, стоимость билета в одну сторону составит ориентировочно 7 387 рублей без учета кассовых сборов. Багаж включен в стоимость. Продолжительность полета около пяти часов.

Авиабилеты с таким тарифом уже можно приобрести на любую дату, когда выполняются рейсы. Но скидка действует только до 20 апреля 2019 года. На 21 апреля стоимость билета уже от 15 787 рублей (без учета кассовых сборов).

- Успевайте планировать и приобретать билеты с такой ценовой политикой, - советуют в аэропорту Абакан. - Подробнее с правилами применения тарифов можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.