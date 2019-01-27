Сборная России - лидер медального зачета турнира UWW «Гран-при Иван Ярыгин-2019» в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-27T15:09:28+03:00

Спортсмены показали все свое мастерство во время турнира Фото: Крайспорт

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В Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина завершился XXX международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В результате нелегкой борьбы российские спортсмены завоевали 36 медалей и стали лидерами медального зачета. На втором месте – сборная Монголии - 15 наград. Японская команда на третьем месте - 6 медалей.

Сегодня, 27 января, в последний день соревнований отличившимся спортсменам вручили специальные призы.

Приз губернатора Красноярского края (сертификат на 300 тысяч рублей) заслужил лучший борец турнира, серебряный призер турнира в весовой категории до 65 кг Начын Куулар.

Приз главы Красноярска (сертификат на 250 тысяч рублей) вручили серебряному призеру турнира в весовой категории до 57 кг Ольге Хорошавцевой.

Приз за лучшую технику (сертификат на 50 тысяч рублей) достался бронзовому призеру турнира в весовой категории до 68 кг Ханум Велиевой.

И приз за волю к победе им. Валерия Сергиенко (сертификат на 50 тысяч рублей) вручили бронзовому призеру турнира в весовой категории до 97 кг Игорю Овсянникову.

КОНКРЕТНО

Результаты финальных поединков заключительного дня турнира:

Среди женщин до 72 килограммов первое место заняла Тамыра Менса (США). Второе место у Юка Кагами (Япония). Насанбурмаа Очирбат (Монголия) и Евгения Захарченко (Россия) поделили третье место.

Среди женщин до 76 килограммов «золото» завоевала Хирое Сузуки Минагава (Япония). «Серебро» взяла Василиса Марзалюк (Беларусь). «Бронза» досталась Элин Роттер Фокен (Германия) и Эльмире Сыздыковой (Казахстан).

Среди мужчин до 74 килограммов лидером стал Заурбек Сидаков (Россия). На втором месте Якуп Гор (Турция). Третье место поделили между собой Магомед Курбаналиев (Россия) и Азамат Нуриков (Беларусь).

Среди мужчин до 86 килограммов «золото» взяла Даурен Куруглиев (Россия). «Серебро» завоевал Фатих Эрдин (Турция). Обладателями третьего места стали Владислав Валиев (Россия) и Уйтумен Оргодол (Монголия)

Среди мужчин до 92 килограммов первое место занял Магомед Курбанов (Россия). Второе место Батырбек Цакулов (Россия). Третье место Улзиисайхан Баасанцогт (Монголия).

Среди мужчин до 97 килограммов высшую награду завоевал Шамиль Мусаев (Россия). Второе место занял Александр Хуштын (Беларусь). Третье место Игорь Овсянников (Россия, Красноярский край) и Баки Сахин (Турция).