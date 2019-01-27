2019-01-27T14:42:27+03:00
Происшествия

На Красноярск обрушился сильный ветер

Горожанам советуют лишний раз не выходить из дома
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Сильный ветер продержится в городе до утраСильный ветер продержится в городе до утраФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В ГУ МЧС по Красноярскому краю еще с утра предупреждали, что надвигается сильный ветер: «По прогнозам синоптиков 27 января и ночью 28 января на юге центральных районов и в южных районах края ожидается порывы очень сильного северо-западного ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с».

И ближе к вечеру информация подтвердилась. Приятный теплый ветер, который дул с утра, постепенно стал сильным, порывистым, пронизывающим и холодным. В такую погоду лучше всего не выходить из дома, если на то нет особой надобности.

- Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, - советуют в ГУ МЧС по краю.

Специалисты Среднесибирского УГМС рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохраняется гололедица. А потому, во избежание аварийных ситуаций, соблюдайте дистанцию и не превышайте скоростной режим.

Если попали в беду и необходима помощь спасателей, то звоните в единую службу спасения по телефонам – 101 и 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туве мужчина пытался растопить печь бензином и едва не сгорел заживо
Красноярские городовые оштрафовали нарушителей правил благоустройства на 4 миллиона рублей
104-летняя красноярка рассказала, как пережила блокаду Ленинграда
Тура приняла Эстафету огня Зимней универсиады-2019 в 37-градусные морозы
Жительницу Тувы подозревают в мошенничестве при оформлении кредита
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз
Хакасские пожарные объяснили, почему важно вовремя убирать новогодние елки
В Красноярске в районе Академии Биатлона временно закроют несколько участков улиц для движения транспорта
Красноярские скелетонисты привезут из Швейцарии бронзу и серебро
В Красноярске проходит турнир «Иван Ярыгин»
В Красноярск с инспекцией прилетел министр спорта
ДТП с маршруткой и иномаркой в центре Красноярска: без пострадавших
На юге Красноярского края нашли тело пропавшего два месяца назад охотника
Когда в Красноярске появится международный региональный авиахаб
В Хакасии наградили парней, помогавших пожарным спасать людей
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Девятиклассника, стрелявшего по школе в Абалаково, поместили в социальный центр
В Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениями
Студенты вузов Красноярского края получат именные стипендии по 18 тысяч рублей
В Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе
Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу
Называется, замаскировались: в Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»
Пожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублей
В Доме кино покажут фильмы, посвящённые 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда