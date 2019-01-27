На Красноярск обрушился сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-27T14:42:27+03:00

Горожанам советуют лишний раз не выходить из дома

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В ГУ МЧС по Красноярскому краю еще с утра предупреждали, что надвигается сильный ветер: «По прогнозам синоптиков 27 января и ночью 28 января на юге центральных районов и в южных районах края ожидается порывы очень сильного северо-западного ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с».

И ближе к вечеру информация подтвердилась. Приятный теплый ветер, который дул с утра, постепенно стал сильным, порывистым, пронизывающим и холодным. В такую погоду лучше всего не выходить из дома, если на то нет особой надобности.

- Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, - советуют в ГУ МЧС по краю.

Специалисты Среднесибирского УГМС рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохраняется гололедица. А потому, во избежание аварийных ситуаций, соблюдайте дистанцию и не превышайте скоростной режим.

Если попали в беду и необходима помощь спасателей, то звоните в единую службу спасения по телефонам – 101 и 112.