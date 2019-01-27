В Туве мужчина пытался растопить печь бензином и едва не сгорел заживо

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-27T13:13:26+03:00

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35-летнего жителя Тувы накануне, 26 января, доставили в больницу Каа-Хемского района с серьезными ожогами. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МЧС Республики.

Инспектор государственного пожарного надзора выяснил, что мужчина пытался растопить печь с применением бензина. В результате произошло сильное воспламенение и пламенем опалило хозяина дома. Его крики услышали соседи, а когда увидели, что произошло, сразу позвонили в «скорую». Пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами 55 процентов тела - кистей рук, головы и грудной клетки.

- Для розжига печей категорически запрещается применять бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости, - предупреждают в ГУ МЧС Тувы. – Нарушение этих требований может привести к пожару или травмированию людей.

Сейчас обожженный мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Родным остается надеяться на лучшее, хотя надежды на полное восстановление мало.