2019-01-27T11:22:34+03:00
Общество

Красноярские городовые оштрафовали нарушителей правил благоустройства на 4 миллиона рублей

На крайние меры приходится идти, когда предприниматели отказываются сотрудничать
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За нарушение правил благоустройства пришлось заплатить штрафЗа нарушение правил благоустройства пришлось заплатить штрафФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске нарушителей правил благоустройства оштрафовали на крупную сумму. Об этом сообщили в службе городовых. Напомним, эта структура была создана в июле прошлого года и занимается вопросами, связанными с благоустройством и содержанием городской среды.

За весь период работы специалисты службы обследовали 4839 объектов: нежилые помещения, отдельно стоящие здания, многоквартирные дома, заборы, временные сооружения и другие. С начала работы службы на административных комиссиях рассмотрено 1347 протоколов. Привлечено 1040 лиц, общая сумма наложенных штрафов - 4 127 000 рублей.

В службе городовых отметили, что штрафы – это крайняя мера. Многие бизнесмены идут навстречу и приводят в порядок свои магазины после полученных рекомендаций. И таких, как показало время, большинство.

«Мы делаем одно большое общее дело, благодарим тех, кто не стоит в стороне, а поддерживает инициативу по преображению города», - прокомментировали в службе городовых.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на прошлой неделе под проверку попали 246 объектов. В итоге по статье 5.1 «Нарушения правил благоустройства» было составлено 17 протоколов, за нарушение правил торговли - 30 (статья 7.1).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Красноярск обрушился сильный ветер
В Туве мужчина пытался растопить печь бензином и едва не сгорел заживо
104-летняя красноярка рассказала, как пережила блокаду Ленинграда
Тура приняла Эстафету огня Зимней универсиады-2019 в 37-градусные морозы
Жительницу Тувы подозревают в мошенничестве при оформлении кредита
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз
Хакасские пожарные объяснили, почему важно вовремя убирать новогодние елки
В Красноярске в районе Академии Биатлона временно закроют несколько участков улиц для движения транспорта
Красноярские скелетонисты привезут из Швейцарии бронзу и серебро
В Красноярске проходит турнир «Иван Ярыгин»
В Красноярск с инспекцией прилетел министр спорта
ДТП с маршруткой и иномаркой в центре Красноярска: без пострадавших
На юге Красноярского края нашли тело пропавшего два месяца назад охотника
Когда в Красноярске появится международный региональный авиахаб
В Хакасии наградили парней, помогавших пожарным спасать людей
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Девятиклассника, стрелявшего по школе в Абалаково, поместили в социальный центр
В Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениями
Студенты вузов Красноярского края получат именные стипендии по 18 тысяч рублей
В Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе
Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу
Называется, замаскировались: в Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»
Пожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублей
В Доме кино покажут фильмы, посвящённые 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда