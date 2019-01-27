Красноярские городовые оштрафовали нарушителей правил благоустройства на 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-27T11:22:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске нарушителей правил благоустройства оштрафовали на крупную сумму. Об этом сообщили в службе городовых. Напомним, эта структура была создана в июле прошлого года и занимается вопросами, связанными с благоустройством и содержанием городской среды.

За весь период работы специалисты службы обследовали 4839 объектов: нежилые помещения, отдельно стоящие здания, многоквартирные дома, заборы, временные сооружения и другие. С начала работы службы на административных комиссиях рассмотрено 1347 протоколов. Привлечено 1040 лиц, общая сумма наложенных штрафов - 4 127 000 рублей.

В службе городовых отметили, что штрафы – это крайняя мера. Многие бизнесмены идут навстречу и приводят в порядок свои магазины после полученных рекомендаций. И таких, как показало время, большинство.

«Мы делаем одно большое общее дело, благодарим тех, кто не стоит в стороне, а поддерживает инициативу по преображению города», - прокомментировали в службе городовых.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на прошлой неделе под проверку попали 246 объектов. В итоге по статье 5.1 «Нарушения правил благоустройства» было составлено 17 протоколов, за нарушение правил торговли - 30 (статья 7.1).