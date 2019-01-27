2019-01-27T10:06:13+03:00
Общество

104-летняя красноярка рассказала, как пережила блокаду Ленинграда

…и почему хоккеисты «Енисея» частые гости в ее доме
Ольга КОСТИНА
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Валентина Ивановна родилась и выросла в Ленинграде Фото: vk.com/krasnoyarskrfВалентина Ивановна родилась и выросла в Ленинграде Фото: vk.com/krasnoyarskrf
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75 лет назад была снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней и ночей голода, холода, нечеловеческих страданий. Чтобы выжить людям приходилось порой есть землю. Но ленинградцы выстояли. Не сломались. Сегодня очевидцев тех страшных дней все меньше и меньше. Одна из участниц тех страшных событий сейчас живет в Красноярске.

17 января Валентине Ивановне Кузнецовой исполнилось 104 года. Коренная жительница Ленинграда – в северной столице родилась и выросла. Там же вышла замуж, родила двоих детей.

Когда началась война, муж ушел на фронт. Валентина с трехлетним сыном и четырехмесячной дочкой осталась в городе.

«В 1942 году на фронте погибли три моих брата и муж, в блокадном Ленинграде от голода умерли мать и отец, а меня с детьми эвакуировали в Красноярск в 1943 году», - вспоминает Валентина Ивановна.

Во время войны Валентина Ивановна потеряла почти всех родных Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Во время войны Валентина Ивановна потеряла почти всех родных Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Уже здесь, в Красноярске, после войны она снова вышла замуж и стала многодетной мамой - родила еще двух детей. Много лет Валентина Ивановна работала телефонистской на заводе «Красмаш», а затем радистом на стадионе «Енисей».

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской администрации, Валентина Ивановна до сих пор поддерживает дружеские отношения с хоккеистами «Енисея». Ребята вместе с Сергеем Ломановым часто приезжают к ней в гости. Она угощает их чаем. В доме сразу становится шумно и весело.

А еще Валентина Ивановна любимая мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка в одном лице: у нее восемь внуков, десять правнуков и четыре праправнука! Только собраться всем вместе не всегда получается - учеба, работа, текущие важные дела… Всякое в жизни бывает. Но вот 105-летие Валентины Ивановны планируют отметить все вместе!

СПРАВКА КП

По данным краевого министерства соцполитики, в Красноярском крае сейчас живут 16 участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в обороне Ленинграда, а также 285 жителей блокадного Ленинграда.

В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда ветераны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и участники Великой Отечественной войны – обладатели медалей «За оборону Ленинграда» - получат единовременную выплату в 7 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга и 5 тысяч рублей из бюджета Красноярского края.

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