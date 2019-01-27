2019-01-27T08:49:17+03:00
Общество

Тура приняла Эстафету огня Зимней универсиады-2019 в 37-градусные морозы

Для местных жителей это мероприятие стало настоящим праздником
Ольга КОСТИНА
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Десять факелоносцев пронесли огонь по улицам Туры Фото: КрайспортДесять факелоносцев пронесли огонь по улицам Туры Фото: КрайспортФото: Мария ЛЕНЦ
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Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года продолжает свое путешествие по Красноярскому краю. Напомним, эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Факелоносцы также пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). В России огонь Студенческих игр уже побывал в 18 городах. Первым на маршруте масштабного международного проекта в Красноярском крае стал Норильск. А 26 января огонь принимали в Туре. Даже мороз в -37 градусов не стал помехой для факелоносцев для преодоления дистанции в 1620 метров.

- Очень приятно стать частью истории Зимней универсиады-2019, - поделился эмоциями первый факелоносец, известный эвенкийский певец Владимир Хоменко. - Друзья говорили: «Володя, нужно пробежать красиво!». Я им пообещал.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Крайспорте, всего огонь по улицам Туры пронесли 10 факелоносцев. Городскую чашу огня зажгли на площади перед Эвенкийским районным культурно-досуговым центром, рядом с которым для зрителей установили настоящий чум и катали всех желающих на собачьих упряжках. Праздник в честь эстафеты завершился концертом.

Из Туры огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Кодинск, где 1 февраля стартует следующий этап эстафеты. А завершится путешествие огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

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