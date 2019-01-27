Жительницу Тувы подозревают в мошенничестве при оформлении кредита

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-27T07:33:58+03:00

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26-летняя жительница Кызыла (Тува) подозревается в мошенничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».

Во время расследования выяснилось, что женщина заключила с кредитной организацией договор нецелевого займа в 2016 году. Чтобы получить 343 тысячи рублей, она представила документы, «содержащие заведомо ложные сведения о размере заработной платы».

- В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что похищенные денежные средства потратила на личные нужды, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Республики. - В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также полицейские проверяют предполагаемую мошенницу на предмет совершения аналогичных преступлений.