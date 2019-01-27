2019-01-27T06:52:18+03:00
Общество

Хакасские пожарные объяснили, почему важно вовремя убирать новогодние елки

Промедление может привести к трагедии
Ольга КОСТИНА
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С елок пора снять украшенияС елок пора снять украшенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Новогодние праздники закончились, и время елок прошло. С них снимают игрушки и отправляют зеленых красавиц на покой. Искусственным елям придется снова год дожидаться своего триумфа и нарядного убранства. А настоящим, когда-то живым, елкам чаще всего один путь – на помойку. Грустно… Поэтому некоторые предпочитают, продлить существование елок. Пожарные советуют ни в коем случае этого не делать. Праздничные дни прошли и, во избежание пожаров, рекомендуется убрать новогодние украшения до следующего Нового года.

- Новогодние елки не стоит держать в квартире слишком долго, так как они создают опасность пожара, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакассии. - Сухая хвоя при контакте с гирляндой может загореться, а высохшее хвойное дерево вспыхивает моментально, как фитиль. Искусственные елки тоже пожароопасны. Кроме того, при горении синтетики выделяются токсичные вещества.

В МЧС напоминают, что включать огни на елке детям можно только в присутствии взрослых. Гирлянды нельзя оставлять без присмотра, дабы не допустить короткого замыкания. Поэтому, если уходите из дома или собираетесь спать, выключите гирлянду.

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