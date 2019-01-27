В Красноярске в районе Академии Биатлона временно закроют несколько участков улиц для движения транспорта

СЕГОДНЯ 04:56 2019-01-27T04:56:29+03:00

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В Красноярске в районе Академии биатлона с 28 января (18.00 часов) по 4 февраля (18.00 часов) перекроют несколько участков улиц для парковки и движения транспорта. Для водителей будут выставлены дорожные знаки «Движение запрещено». Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ограничения вводятся на время проведения Чемпионата и Кубка России по биатлону. Эти меры вводятся для обеспечения безопасности для участников соревнований и зрителей.

Напомним, эти состязания являются тестовыми мероприятиями Зимней Универсиады – 2019. Они будут проходить в МФК «Академия биатлона» (ул. Биатлонная, 37).

КОНКРЕТНО

На время соревнований будет ограничено движение транспорта на улице Биатлонная (участок от проспекта Свободный до Академии биатлона).

Также запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Биатлонная (участок от проспекта Свободный до кластера «Сопка» и Академии биатлона).