Красноярские скелетонисты привезут из Швейцарии бронзу и серебро

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-26T12:44:10+03:00

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Двае именитых красноярских спортсмена, воспитанники краевой Академии зимних видов спорта Никита Трегубов и Александр Третьяков показали отличные результаты в Санкт-Морице, в Швейцарии. Сейчас там проходит шестой этап Кубка мира по бобслею и скелетону, сообщает минспорта края. Александр чуть-чуть уступил представителю Южной Кореи Юн Сун Бину и завоевал серебро. А Никита выиграл бронзу.

– Считаю, что наши скелетонисты выступили сегодня отлично, – сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан. – Если бы не ошибки в первом заезде, то и Третьякову, и Трегубову было по силам стать здесь чемпионами.

Напомним, что Никита Трегубов на прошедшей год назад Олимпиаде в Пхенчхане завоевал для сборной России серебряную медаль. Алекандру Третьяков попал под пресс андидопингового комитета и не был допущен до Олимпиады, несмотря на то, спортивный арбитражный суд полностью оправдал его и отменил дисквалификацию. Сейчас Третьяков намерен взять реванш и показать максимальный результат в каждом старте.