В Красноярске проходит турнир «Иван Ярыгин»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-26T12:02:34+03:00

На него съехались 260 спортсменов из 23 стран

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В Красноярске с 24 по 27 января проходит XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Отметим, что после трех лет перерыва состязания вернулись под родную крышу – во Дворец спорта, который носит имя выдающегося спортсмен (там три года шел капитальный ремонт).

В этом году гости Ярыгинского дворца наблюдали особенно яркую, праздничную церемонию. Открытие началось с лазерного шоу и демонстрации архивных фотографий сибирского богатыря. Зрителям рассказали об истории становления турнира, о спортивной жизни и судьбе Ивана Ярыгина.

Сразу же после церемонии открытия состоялись финальные поединки, после которых зрители чествовали первых победителей юбилейного турнира. Юлия Пронцевич принесла в копилку красноярской команды первую награду – бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.

Добавим, что на турнир съехались около 260 спортсменов их 23 стран мира.