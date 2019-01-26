В Красноярск с инспекцией прилетел министр спорта

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-26T10:49:21+03:00

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В Красноярск с рабочим визитом прилетел министр спорта РФ Павел Колобков. Для начала они вместе с губернатором края Александром Усом побывали на площадке строительства удаленного пункта досмотра грузов – одного из важных инфраструктурных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, приняли доклады о ходе его создания, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров отметил, что объект, возводимый для проведения необходимых по требованиям безопасности досмотров грузовых и сервисных транспортных средств, строится с соблюдением ранее утвержденных графиков.

Затем Павел Колобков отправился инспектировать объекты Универсиады. Осмотрел новый ледовый дворец «Кристалл арена» на Партизана Железняка, а также стадон «Енисей» на правобережье, где сейчас проходят матчи Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров. Особое внимание уделил министр центру питания, где который будет кормить участников соревнований.