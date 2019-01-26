ДТП с маршруткой и иномаркой в центре Красноярска: без пострадавших

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-26T09:58:36+03:00

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ДТП с автобусом 80-го маршрута и иномаркой произошло накануне в центре Красноярска, неподалеку от музея-усадьбы Сурикова. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, автобус ехал по улице Ленина, по положенной ему выделенной линии. Перед ним выехала «Тойота» - перестроилась в крайний правый, чтобы свернуть. И когда она притормозила и начала сворачивать во двор, автобус ее догнал. От удара автомобиль отбросила на тротуар. В это время там шли пешеходы, они успели отреагировать и отскочить, так что обошлось без пострадавших.

В комментариях в соцсети пользователи принялись обсуждать пользу и вред выделенных полос. Мнения разделились, как и следовало ожидать. Напомним, что с сегодняшнего дня, 26 января, в Красноярске они заработали на 15 новых магистралях в дополнение к тем 7, которые уже имелись. Список улиц и карту можно посмотреть здесь. У автомобилистов есть два дня, чтобы привыкнуть к новой схеме движения.