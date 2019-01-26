На юге Красноярского края нашли тело пропавшего два месяца назад охотника

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-26T08:27:05+03:00

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На юге Красноярского края спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего еще два месяца назад. Об этом в своей сводке сообщает КГКУ «Спасатель». Заявку на поиски сотрудникам Шушенской спасательной станции сделали местные полицейские.

Изначально было известно, что мужчина 28 ноября прошлого года отправился на охоту, предположительно в верховье реки Тайгиш. Это более чем в 60 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района. К назначенному времени домой не вернулся, после чего родные и сообщили в полицию.

Спасатели выдвинулись в путь 22 января. В первый день им на снегоходах удалось пройти 70 километров от Танзыбея до первой таежной охотничьей избушки, но мужчины там не оказалось. Там спасатели и заночевали. Дальше путь оказался сложнее, снегоходы пришлось сменить на лыжи. 23 января удалось продвинуться только на 10 километров, 24 января прошли столько же – до второй таежной избушки. Там и обнаружили тело пострадавшего. 27 января спасатели вместе с погибшим охотников вернулись назад. Что стало причиной смерти мужчины, будут разбираться следователи.