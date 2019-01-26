Когда в Красноярске появится международный региональный авиахаб

СЕГОДНЯ 06:59 2019-01-26T06:59:00+03:00

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Губернатор Александр Усс на встрече с руководством «Аэрофлота» обсудил создание международного регионального хаба в аэропорту Красноярска. Собственно решение было пронято еще в ноябре 2018 года, когда совет директоров крупнейшей российской авиакомпании одобрил эту идею использовать потенциальные возможности Красноярска.

Александр Усс отметил, что это станет предпосылкой развития самого аэропорта как для внешних, так и внутренних перевозок. Ведь предполагаются новые полеты в юго-восточную Азию, на Дальний Восток. Кроме того, создание международного регионального хаба означает создание дополнительных рабочих мест, связанных с авиаперевозками. Понадобятся новые руки для обслуживания пассажиров и самолетов, для развития гостиничного бизнеса и других сопутствующих видов экономики края.

К слову, в ближайшие два года в аэропорту будет реализован проект строительства магистральной рулежной дорожки, который позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 36 взлетно-посадочных операций в час, что, несомненно, послужит мощным стимулом для развития аэропорта и ускорения запуска полетов по хабовой модели.