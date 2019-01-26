2019-01-26T06:12:30+03:00
Происшествия

В Хакасии наградили парней, помогавших пожарным спасать людей

Они вывели из огня трех мужчин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии наградили парней, помогавших пожарным спасать людей. Фото: пресс-служба МЧС ХакасииВ Хакасии наградили парней, помогавших пожарным спасать людей. Фото: пресс-служба МЧС Хакасии
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В хакасском селе Бограде два товарища Саша Дорофеев и Егор Макаров в торжественной обстановке получили благодарность за помощь в спасении людей на пожаре. ЧП случилось в новогоднюю ночь. Парни заметили густой дым в одной из квартир многоэтажки и тут же позвонили по телефону 101. И сами бросились на место пожара. Когда приехали спасатели, ребята активно помогали эвакуировать людей. В результате были спасены трое мужчин.

- Руководство и личный состав пожарной охраны Хакасии выражают вам благодарность за неравнодушие к чужой беде. Это мужественный поступок и пример гражданского долга, бескорыстной помощи людям. Такие высокие качества, несомненно, помогут в жизни и службе. Спасибо родителям и близким за достойное воспитание. Гордимся всей республикой, − поздравил юных героев начальник Республиканской противопожарной службы Сергей Танаков.

Кстати, Егор Макаров – студент первого курса Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в Железногорске. А Егор планирует поступать в академию в этом году, после окончания школы.

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