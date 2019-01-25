2019-01-25T17:47:11+03:00
Происшествия

Девятиклассника, стрелявшего по школе в Абалаково, поместили в социальный центр

В ближайшее время его допросят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Девятиклассника, стрелявшего по школе в Абалаково, поместили в социальный центр. Фото: с официального сайта школыДевятиклассника, стрелявшего по школе в Абалаково, поместили в социальный центр. Фото: с официального сайта школы
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Девятиклассника Павла К., который устроил стрельбу по школе в поселке Абалаково, поместили в социально-реабилитационный центр помощи семье и детям, который находится в Лесосибирске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

В ближайшее время подросток будет допрошен в качестве подозреваемого в присутствии адвоката и законного представителя. Затем ему будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Напомним, что, по предварительной версии, подросток долгое время терпел издевательства от своего одноклассника. Накануне между ними произошла ссора с дракой. Сегодня, 25 января, школьник взял дома охотничье ружье своего дела и пришел в школу, чтобы отомстить обидчику. Но внутрь его не пустили. Тогда он встал напротив окон здания и сделал четыре выстрела. Подоспевший участковый забрал у Павла ружье и задержал.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

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