2019-01-25T17:22:21+03:00
Общество

В Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениями

А тех, кто выдает липовые справки, будут наказывать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениямиВ Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениямиФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура города Саяногорска провела проверку и выявила граждан, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью, а также психическими заболеваниями и при этом имеют водительские права. Причем удостоверения на вождение были им выданы уже после того, как они были поставлены на учет.

В пресс-службе хакасской прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что, к примеру, один местный житель довольно длительный период состоит на диспансерном учете у врача-нарколога, у него проблемы с алкоголем. Однако водительские права категории «В» у него есть. Кто подписал ему медицинскую справку? Выяснить это также не составит труда.

- Выступая в защиту прав граждан на безопасность дорожного движения, прокурор города направил в суд административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан. Саяногорский городской суд удовлетворил требования в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 23 местных жителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

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