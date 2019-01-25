В Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениями

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-25T17:22:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Саяногорска провела проверку и выявила граждан, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью, а также психическими заболеваниями и при этом имеют водительские права. Причем удостоверения на вождение были им выданы уже после того, как они были поставлены на учет.

В пресс-службе хакасской прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что, к примеру, один местный житель довольно длительный период состоит на диспансерном учете у врача-нарколога, у него проблемы с алкоголем. Однако водительские права категории «В» у него есть. Кто подписал ему медицинскую справку? Выяснить это также не составит труда.

- Выступая в защиту прав граждан на безопасность дорожного движения, прокурор города направил в суд административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан. Саяногорский городской суд удовлетворил требования в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 23 местных жителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.