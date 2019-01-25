В Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-25T16:35:23+03:00

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В поселке Ванавара в Эвенкии супруги решили поиграть в прятки с судебными приставами. Они не обременяли себя трудоустройством, жили на случайные заработки и пособия по безработице, детей не воспитывали и другими социально ответственными обязанностями себя на напрягали. Зато многие годы копили долги: алименты, налоги, административные штрафы. Накопили на двоих более 200 тысяч. А чтобы никто из людей в форме их не беспокоил, жили затворниками.

На днях, судебные приставы вновь пришли к супругам, чтобы принять меры к погашению долгов. Завидев непрошеных гостей, мужчина и женщины, не долго думая, нырнули в погреб. Да только дверь запереть забыли.

- В каждом случае, когда должники прячутся в погребах (шкафах, диванах, уличных туалетах, собачьих будках и т.д.) они всегда искренне верят в то, что до них так никто никогда не поступал. Судебные приставы вошли в пустое помещение и, естественно, никого не обнаружили. Еще раз открыв входную дверь, громко ею хлопнули. Через полминуты из погреба первой показалась женская голова, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Так что должников доставили в отдел и составили протокол за уклонение от обязательных работ. Затем суд назначил каждому по 4 суток ареста. Но долги выплатить им все равно придется.