2019-01-25T16:35:23+03:00
Общество

В Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе

Но отсидеться не удалось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе. Фото УФССП по Красноярскому краюВ Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе. Фото УФССП по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В поселке Ванавара в Эвенкии супруги решили поиграть в прятки с судебными приставами. Они не обременяли себя трудоустройством, жили на случайные заработки и пособия по безработице, детей не воспитывали и другими социально ответственными обязанностями себя на напрягали. Зато многие годы копили долги: алименты, налоги, административные штрафы. Накопили на двоих более 200 тысяч. А чтобы никто из людей в форме их не беспокоил, жили затворниками.

На днях, судебные приставы вновь пришли к супругам, чтобы принять меры к погашению долгов. Завидев непрошеных гостей, мужчина и женщины, не долго думая, нырнули в погреб. Да только дверь запереть забыли.

- В каждом случае, когда должники прячутся в погребах (шкафах, диванах, уличных туалетах, собачьих будках и т.д.) они всегда искренне верят в то, что до них так никто никогда не поступал. Судебные приставы вошли в пустое помещение и, естественно, никого не обнаружили. Еще раз открыв входную дверь, громко ею хлопнули. Через полминуты из погреба первой показалась женская голова, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Так что должников доставили в отдел и составили протокол за уклонение от обязательных работ. Затем суд назначил каждому по 4 суток ареста. Но долги выплатить им все равно придется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студенты вузов Красноярского края получат именные стипендии по 18 тысяч рублей
Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу
Называется, замаскировались: в Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»
Пожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублей
В Доме кино покажут фильмы, посвящённые 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда
В Красноярске лучшим воспитателем года стал «усатый нянь» Андрей Панькин
В Хакасии отчима-наркомана обвиняют в растлении пасынка
В Красноярском крае на работу требуются главврач, гендиректор, банкир
Красноярские волонтеры создают «Фонд ГСМ»
В Красноярском крае оштрафовали школу – за старые деревянные окна
В Красноярске школьникам разрешили лежать на уроках
В Красноярском крае многодетным семьям бесплатно устанавливают пожарные извещатели
В Красноярском крае поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» столкнулся с лесовозом
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Красноярский край потратил за год почти 240 миллиардов рублей
Клиенты ВТБ увеличили траты на каршеринг в шесть раз
В Красноярске продолжается создание центра трансплантации костного мозга для детей
В Туве осудили малолетнего разбойника, избившего с подельниками мужчину
Подготовка к Универсиаде в Красноярске обошлась в 80 миллиардов
Красноярские родители могут записать детей в первый класс через портал госуслуг
Мэру Красноярска могут поднять зарплату на 20%
Еще на двух улицах Красноярска скоро появится подсветка
ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%
«Мать ушла за старшим в детсад»: после гибели на пожаре 2-летнего мальчика заведено уголовное дело
Недовольный результатом матча футболист ударил судью в Красноярске