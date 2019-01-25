2019-01-25T15:23:28+03:00
Спорт

Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу

Если не посостязаться, то посмотреть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу. Фото"Город Красноярск"Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу. Фото"Город Красноярск"
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Красноярцев приглашают на эти выходные – 26 и 27 января на Красноярское водохранилище, в залив реки Шумиха. Там пройдет открытый чемпионат города по парусному спорту в дисциплине сноукайтинг. В программе соревнований – курс-рейс – гонка по установленной дистанции. Чемпионат пройдет в личном зачете среди участников от 14 до 70 лет.

Организаторы предупреждают, что соревнования могут быть перенесены, если исполнится погода. Для сноукайтинга обязательно условие: скорость ветра не менее 4 метров в секунду юго-западного или северо-восточного направлений. И температура воздуха над гоночной трассой в районе старта не ниже -20 градусов. Судя по прогнозам, погода как раз должны быть идеальной, но, как известно, гарантии нет никакой.

Программа мероприятия.

26 января

11:30-12:00 – торжественная церемония открытия соревнований;

12:30-16:00 – соревнования.

27 января

11:00-15:00 – соревнования;

15:30-16:00 – награждение победителей и призеров, церемония закрытия соревнований.

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