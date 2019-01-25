2019-01-25T15:05:28+03:00
Общество

Называется, замаскировались: в Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса

Но вряд ли им это поможет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса. Фото: служба городовых администрации городаВ Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса. Фото: служба городовых администрации города
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В Ленинском районе Красноярска предприниматели проявляют смекалку: ставят свои торговые павильона на колеса. Видимо, так они пытаются замаскироваться и избежать приближающегося сноса, пишут Новости ТВК со ссылкой на службу городовых администрации города.

Выглядит это на самом деле издалека реалистично, а вблизи комично. Нетрудно понять, что павильоны крепко стоят на земле и никакие они не прицепы. А колеса всего лишь приставлены к ним и залиты бетоном.

Пока замечено четыре таких павильона. И все они находятся на своих местах незаконно, так что от сноса их никакие колеса не спасут. Городовые планируют обратиться в администрацию Ленинского района, чтобы там приняли меры.

Напомним, что скоро исполнится год, как в Красноярске объявлена тотальная война павильонам. Первыми пошли под ковш временные строения, расположенные на центральных улицах. За ними – все остальные. Предпринимателям власти предоставили компенсационные места и многие на них согласились.

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