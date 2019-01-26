Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей

СЕГОДНЯ 06:05 2019-01-26T06:05:15+03:00

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Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. Абоненты Tele2, которые чаще других отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.

Четверть абонентов Tele2, которые покинули в новогодние праздники Россию, посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Красноярские абоненты Tele2 на прошедших каникулах использовали в международном роуминге в пять раз больше мобильного интернета, чем годом ранее. Общее количество пользователей услуг связи в роуминге при этом выросло на 35%. За дни каникул красноярцы посетили 90 стран. Самыми популярными направлениями отдыха стали Таиланд, Вьетнам и Китай. Количество клиентов оператора, посетивших эти страны, выросло по сравнению с прошлым годом на 30%, 75% и 5% соответственно.

Популярность Красноярска, как транзитного и туристического центра, выросла по сравнению с прошлым годом в четыре раза. Услугами связи во входящем роуминге в сети Tele2 на новогодних каникулах воспользовались гости из сорока различных стран мира.