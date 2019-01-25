Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-25T14:40:26+03:00

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Следуя концепции «другие правила», Tele2 приглашает на тест-драйв тарифного плана «Мой онлайн». Тариф разработан для клиентов, которые привыкли активно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.

При подключении к Tele2 на тарифный план «Мой онлайн» с 23 января по 26 февраля компания предоставляет абонентам возможность бесплатно протестировать связь в течение 14 дней.

После того, клиент убедится в том, что качество услуг Tele2 его устраивает, до завершения бесплатного периода ему необходимо внести половину стоимости абонентской платы по тарифу «Мой онлайн». Это позволит ему продолжить пользоваться оставшимся объемом пакетов услуг. Подробнее о правилах акции по ссылке.

В Красноярском крае пользователи тарифа «Мой онлайн» за 350 рублей в месяц получают пакет из 10 Гб и 500 минут. Клиентам также доступны безлимитные звонки на Tele2 России, которые не расходуют основной пакет минут.

Тарифный план предусматривает безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, клиенты Tele2 пользуются уникальными сервисами, разработанными по «другим правилам». Так, абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они также могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 домашнего региона и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp и сервисами «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор») при недостаточности денежных средств для списания абонентской платы по тарифу.

Подробнее о тарифе «Мой онлайн» по ссылке.