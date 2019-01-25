2019-01-25T14:37:47+03:00
Происшествия

Пожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублей

Мошенник пообещал ему компенсацию за лекарства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублейПожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожилой житель Абакана лишился своих сбережений – 2,5 миллионов рублей. Теперь, конечно, кается, понимает, что купился на самый примитивный обман – да еще по телефону. Надеется, что полиция сможет отыскать злоумышленника.

В пресс-службе хакасской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все произошло в ноябре 2018 года. На телефон 70-летнего пенсионера позвонил неизвестный. Представился сотрудником каких-то очень важных государственных органов и сообщил, что на территории России были задержаны мошенники, якобы продававшие некачественное лекарство.

Пенсионер подтвердил, что да, он тоже покупает лекарство. «Тогда вам положена компенсация, несколько миллионов» - сказал незнакомец. У дедушки тут же голова закружилась от такого известия. Не насторожил потерпевшего и тот факт, что незнакомец попросил заплатить комиссию, а также услуги инкассаторов, которые должны привезти деньги. Компенсации мужчина ждал два месяца и только после этого пришел в полицию.

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