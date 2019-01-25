2019-01-25T14:35:09+03:00
Звезды

В Доме кино покажут фильмы, посвящённые 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Фильмы «Блокада» и «Девочки» пройдут 27 января
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Фильм «Блокада»Фильм «Блокада»Фото: kinopoisk.ru
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Блокада Ленинграда - одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей страны. О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы.

В этот день мы предлагаем вспомнить подвиг ленинградцев и посмотреть документальные фильмы:

14:20 - «Блокада», 0+, реж. Сергей Лозница

Фильм о блокаде Ленинграда в 1941 - 1944 года смонтирован Сергеем Лозницей из архивных материалов, снятых операторами Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, многие из которых блокаду не пережили. В фильме нет диалогов и музыки, но был заново воссоздан и записан звуковой ряд.

15:20 - «Девочки», 12+, реж. Мария Поприцак

«Девочки» — это шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. После войны их судьбы сложилась по-разному, но в годы блокады их истории сплелись с историей победы целого народа. Эта картина является искренним и честным рассказом одних из немногих свидетелей блокады, которые дожили до наших дней, о своей судьбе, судьбе Ленинграда и о воле к жизни.

Цена билета - 150 рублей.

Цена билета для льготных категорий населения — 100 рублей.

Подробности в кассе кинотеатра: +7 (391) 227-26-37

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