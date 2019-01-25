В Красноярске лучшим воспитателем года стал «усатый нянь» Андрей Панькин

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-25T13:32:09+03:00

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В Красноярске подвели итоги ежегодного конкурса «Воспитатель года». Приятной неожиданностью было, что на этот раз в финал прошли сразу трое мужчин. С легкой руки создателей старого доброго советского фильма мужчин в коллективе работников детских садов называют – усатый нянь. И вот теперь, когда подведены итоги конкурса, можете аплодировать: впервые победителем стал именно мужчина. Это работник детского сада № 91 Андрей Панькин. Сегодня, 25 января, он получил награду из рук главы города Сергея Еремина.

У победителя психологическое и техническое образование. По его инициативе в детском саду для ребятишек стали проводить занятия по шахматам, робототехнике и конструированию. По мнению Андрея Викторовича, развивающие занятия – не самое главное в жизни ребёнка. Детям нужна эмоциональная близость с родными людьми, их безусловная любовь. Педагог даже организовал тренинги детско-родительских отношений, сообщает «Город Красноярск».