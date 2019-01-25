В Хакасии отчима-наркомана обвиняют в растлении пасынка

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-25T13:05:40+03:00

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В хакасском городе Абазе 43-летнего местного жителя подозревают в растлении несовершеннолетнего пасынка. На мужчину уже завели уголовное дело, ему грозит большой срок. В настоящее время он находится под стражей.

Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе хакасского следкома. Там рассказали, что преступление произошло 21 января этого года. Подозреваемый проживает (или проживал) вместе с супругой. Вместе воспитывали двух детей, одного – общего, второго – от первого брака супруги, пасынку исполнилось 13 лет.

В минувший понедельник отчим находился дома вдвоем с подростком. В состоянии наркотического опьянения мужчине захотелось запретных удовольствий. Он применил насилие и совершил в отношении пасынка иные действия сексуального характера, нарушив право потерпевшего на половую неприкосновенность и половую свободу личности. Мальчишка смог вырваться и убежать. Сразу же, как смог, рассказал обо всем матери, та вызвала полицию.