В Красноярском крае на работу требуются главврач, гендиректор, банкир

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-25T12:58:54+03:00

В краевом банке вакансий – 16,6 тысяч предложений работы для управленцев

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В Красноярском крае на работу требуется 16,6 тысяч руководителей различного уровня – от начальников отделов до генеральных директоров, от органов местного самоуправления до крупнейших компаний. Это – данные агентства труда и занятости населения края.

Так, например, Сосновоборская городская больница ждет своего главного врача. В Ирбейском районе требуется заместитель главы районной администрации. Собственник «КрасноярскИнвест» примет на работу генерального директора. На «Красмаш» нужен начальник отдела, в филиале в «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» требуется начальник службы.

Об имеющихся вакансиях заявили торговая сеть «Командор» и «Профи+», «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Красноярскому краю», Азиатско-Тихоокеанский банк» и другие. В городе Шарыпово и Бирюлюсском районе есть кадровая потребность в заведующих аптекой.

Банк вакансий находится в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края и на портале «Работа в России».