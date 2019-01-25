В Красноярском крае оштрафовали школу – за старые деревянные окна

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-25T10:52:24+03:00

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В Уяре оштрафовали школу № 40 – за несоблюдение требований санитарного законодательства. Специалисты Роспотребнадзора побывали с проверкой в образовательном учреждении и озвучили результаты. Как выяснилось, помещения школы не проветриваются. Положено открывать форточки или окна в классных комнатах, когда ученики находятся на перемене. Или наоборот, в коридорах, пока идет урок.

Однако делать это невозможно по причине старых окон. Конструкции изначально были сделаны из дерева и со временем пришли в такую негодность, что их лучше не трогать, пока вовсе не сломались. Форточки и фрамуги попросту не открываются. А на многих окнах к тому же потрескались стекла.

Также нарушение зафиксировано и в пищеблоке – там не работает локальная вытяжная система в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

Роспотребнадзор оштрафовал школу, как юридическое лицо, на 30 тысяч. Все замечания нужно будет устранить и по возможности быстро.

Напомним, что несколько недель за холодную раздевалку крошечную эвенкийскую школу также оштрафовали на 30 тысяч рублей.