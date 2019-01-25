В Красноярске школьникам разрешили лежать на уроках

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-25T09:38:23+03:00

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В Красноярске учащимся школы-интерната № 1 им. Синякова разрешили отступить от привычных правил. Вместо обычных парт и стульев у них – специальные кушетки. Такой особый ортопедический режим введен для детей со сколиозом.

В пресс-службе управления образования рассказали, что в каждом классе установлено по 8-10 таких лежаков. Школьники лежат по-особому: разваливаться ребятам нельзя, запрещено опираться на локти, а под грудь кладется специальная подставка. Ребята и пишут в такой позе, и читают. Устали лежать – можно постоять за конторкой или пересесть за парту. Прямо посреди урока проводятся спортивные минутки.

Правда, в некоторых классах, например, биологии, химии и физики, кушеток нет – проводить опыты лежа небезопасно.

Сидячий образ жизни в школе не поощряется. Дети занимаются физкультурой, ходят в бассейн, катаются на лыжах. В коридорах нет привычных скамеек и диванов. Их заменяют откидные столики. Гаджеты здесь под запретом, зато в свободном доступе шахматы, шашки, альбомы для рисования и настольные игры.

Такой образ жизни для детей со сколиозом – это возможность замедлить развитие болезни, избежать инвалидизации. Полностью излечиться нельзя, однако педагоги учат ребят правильному образу жизни. Благодаря специальному оборудованию, правильно подобранной физической нагрузке у 80% учеников школы-интерната болезнь перестает прогрессировать, - отметили в управлении образования.