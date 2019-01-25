2019-01-25T09:15:59+03:00
Общество

В Красноярском крае многодетным семьям бесплатно устанавливают пожарные извещатели

Это позволит избежать беды
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в домах, где живут многодетные семьи, спасатели бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Работа эта ведется с 2013 года. Многих это незамысловатое оборудование спасло от беды, предупредило о задымлении, ведь, как известно, крупный пожар всегда начинается с маленького дыма. Так, в Норильске в квартире многодетной семьи однажды ночью сработал сигнал. Хозяева квартиры проснулись и вовремя затушили огонь. Обошлось без пострадавших и с минимумом ущерба.

По данным министерства социальной политики края в 2018 году было установлено 10 714 дымовых извещателей на сумму около 2,5 миллионов рублей. Всего же с 2013 года противопожарными датчиками обеспечено более 31 тысяч семей на общую сумму 30 миллионов рублей.

- Стоит заметить, что с 2013 года в крае не зафиксировано фактов гибели детей при пожаре в домах, в которых были установлены дымовые извещатели и где родители не оставляли детей без присмотра, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления МЧС.

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