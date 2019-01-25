2019-01-25T08:54:36+03:00
Происшествия

В Красноярском крае поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» столкнулся с лесовозом

Водитель грузовика решил проскочить переезд перед идущим составом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» столкнулся с лесовозом. Фото: "ЧП-Лесосибирск"В Красноярском крае поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» столкнулся с лесовозом. Фото: "ЧП-Лесосибирск"
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Поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» едва не потерпел крушение и все – по вине водителя грузовика, грубо нарушившего правила дорожного движения. В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это случилось еще 22 января.

Установлено, что поезд следовал по перегону Пировская – Большая Кеть и к 21:11 подъезжал к железнодорожному переезду на 205 километре, когда машинист заметил впереди груженую лесом «Сканию». Махина в 26 тонн и с 14-тонным прицепом выехала на запрещающий сигнал светофора. Как потом пояснил 36-летний водитель «Скании», он был уверен, что ему хватит времени переехать железнодорожный путь.

- Машинист поезда применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Локомотив по касательной задел хвостовую часть лесовоза. Схода подвижного состава нет. Пострадавших в результате ДТП нет. На движение поездов ситуация не повлияла. После технического осмотра, в 21:57 местного времени, медицинский поезд продолжил движение по маршруту, - сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Напомним, что в июне 2016 года в Курагинском районе такой же нарушитель за рулем «Камаза» едва не пустил под откос пассажирский поезд «Абакан-Красноярск», в котором ехали больше 200 детей.

Локомотив по касательной зацепил хвостовую часть прицепа. Фото: "ЧП-Лесосибирск"

Локомотив по касательной зацепил хвостовую часть прицепа. Фото: "ЧП-Лесосибирск"

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