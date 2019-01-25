2019-01-25T08:19:19+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Рекламная кампания ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ «В своем доме можно все» стала победителем ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Креатив года». Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.

В рамках кампании было разработано 4 видеоролика, в которых обыгрываются различные ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйки квартиры исполнила актриса театра и кино Юлия Сулес, известная ролями в рейтинговых молодежных комедийных сериалах и шоу.

Журнал The Retail Finance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практики и значимые достижения в розничном бизнесе. В этом году шорт-лист сформировали 75 номинантов.

Смотрите видеоролики «В своем доме можно все» на YouTube канале Банка УРАЛСИБ.

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