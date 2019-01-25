Красноярский край потратил за год почти 240 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-25T07:59:18+03:00

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Красноярский край потратил в прошлом году 239,8 миллиарда рублей. При этом доходы составили 238 миллиардов, а дефицит – 1,8 миллиарда. Такие цифры озвучили в министерстве финансов региона, там как раз подвели финансовые итоги 2018 года.

Что касается доходов, то собственные поступления составили 198,7 миллиарда – это на 25,1 миллиарда выше по отношению к 2017 году. Основными источниками, обеспечивающими прирост доходов, стали налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог на добычу полезных ископаемых.

За год дефицит бюджета уменьшился на 2,7 миллиарда – в минфине отметили, что это самое низкое значение дефицита за последние годы. Положительную динамику также показали бюджеты территорий края, которые впервые за последние четыре года исполнены без дефицита.

Добавим, что 40 миллиардов, которые край получил из федерального бюджета, были направлены на подготовку к Универсиаде и на повышение минимального размера оплаты труда.